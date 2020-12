LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 113 auf 110 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Iain Simpson kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Prognosen für die operativen Margen (Ebit) des Konsumgüterkonzerns für 2020 und die Folgejahre. Er begründete dies unter anderem mit einer langsameren Erholung der Luxuspflegeserie La Prairie. Zudem dürfte die Firma mehr in ihre Digitalisierung investieren. Der unter dem neuen Management wieder verstärkte Fokus auf die Hautpflege scheine sich aber auszuzahlen./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2020 / 18:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.