LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 115 auf 108 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Renaissance der Marke Nivea setze sich fort, stellte Analyst Iain Simpson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie fest. In diesem Jahr werde die Marke um geschätzte sechs bis sieben Prozent wachsen, angetrieben von höheren Marktanteilen und einer günstigeren Relation von Produktpalette und Preisen nach einer erfolgreichen Einführung von Luminous630 gegen Pigmentflecken./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2022 / 18:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2022 / 04:00 / GMT



