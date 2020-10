NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Wie zuvor schon andere Branchenwerte habe der Konsumgüterkonzern die vom Unternehmen errechneten Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den erneuerten Umsatzausblick dürfte der Konsens aber schon in die Schätzungen eingearbeitet haben./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2020 / 03:23 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2020 / 03:29 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.