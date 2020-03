HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf von 93 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Wegen der Corona-Krise habe er seine 2020er Gewinnprognosen (EPS) für die von ihm beobachteten Unternehmen aus dem Haushalt- und Körperpflege-Segment um durchschnittlich 11 Prozent reduziert, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. An den langfristig positiven Fundamentaldaten des Sektors und seinen Wachstumsschätzungen für den Zeitraum 2022 bis 2025 ändere dies aber nichts./edh/tav



