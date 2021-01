ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf von 84 auf 85 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Er habe seine Gewinnerwartungen an zuletzt bessere Daten den chinesischen Kosmetik- und Klebstoffmärkten angehoben, schrieb Analyst Guillaume Delmas in seiner am Dienstag vorliegenden Studie./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2020 / 11:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2020 / 11:20 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.