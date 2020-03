NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf nach endgültigen Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Konsumgüterkonzerns für 2019 hätten nicht überrascht, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Auch der Ausbllick auf 2020 sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Er beinhalte aber noch keine Auswirkungen des Coronavirus, die laut Beiersdorf noch nicht abschätzbar seien./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2020 / 02:33 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2020 / 02:33 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.