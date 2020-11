HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bertrandt mit Blick auf die im Dezember anstehenden Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr von 34,00 auf 32,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dem Entwicklungsdienstleister für die Auto- und die Luftfahrtbranche dürfte die Gewinnerholung länger dauern als zunächst von ihm gedacht, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Orgonas verwies auf die anhaltende Unsicherheit in der globalen Automobilindustrie./la/mis



