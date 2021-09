NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für BHP Group von 2550 auf 2300 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Analyst Christopher LaFemina kappte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zu Bergbauunternehmen seine Preisprognosen für Eisenerz. Er begründete dies mit Stahl-Produktionskürzungen in China./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2021 / 18:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2021 / 18:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.