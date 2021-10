HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BHP Group von 2300 auf 2200 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien aus dem Bergbausektor dürften im vierten Quartal tendenziell eher stagnieren, schrieb Analyst John Guy in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. 2022 dürften dann die allgemein guten Bilanzen für die Aktionärsrendite von Vorteil sein und rohstoffspezifische Faktoren eine Rolle spielen. Mit anziehenden Eisenerzpreisen dürften sich zu Beginn des kommenden Jahres für die Anleger von BHP und Rio Tinto bessere Gelegenheiten ergeben./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2021 / 16:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



