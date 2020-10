NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für BHP Group nach der Veröffentlichung von Produktionszahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Eine starke Kupferproduktion sei durch geringere Kohlemengen und höhere Finanzierungskosten ausgeglichen worden, so dass sich an seinen Schätzungen unter dem Strich kaum etwas geändert habe, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Dienstag vorliegenden Studie./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020





