NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für die Aktie der BHP Group nach Quartalszahlen von 2600 auf 2500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Obwohl die kennziffern nicht viel Grund zur Freude böten, sehe er den Bergbaukonzern auf 12-Monats-Sicht weiterhin als günstig positioniert, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem könnte die Halbjahresdividende nicht so stark beeinträchtigt sein, wie es auf den ersten Blick aussehen mag./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2021 / 01:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2021 / 01:23 / ET



