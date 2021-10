NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BHP Group vor Produktionszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. Die Produktion dürfte nach dem starken Schlussspurt im abgelaufenen Geschäftsjahr nun durch die Bank gesunken sein, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies beziehe sich auf alle Sparten, also auf die Produktion von Kupfer, Eisenerz, Kohle, Erdöl und Nickel./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2021 / 15:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2021 / 15:33 / EDT





