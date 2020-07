ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger vor Zahlen zum zweiten Quartal von 17 auf 16,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Marktbedingungen für den Infrastrukturdienstleister blieben herausfordernd und so sei ein höherer Quartalsverlust zu erwarten, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kernthema bei Bilfinger bleibe die schon seit Jahren niedrige Profitabilität./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2020 / 17:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2020 / 17:49 / GMT



