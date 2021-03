HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Biontech von 126 auf 130 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das vierte Quartal seien beeindruckend gewesen, schrieb Analyst Zhiqiang Shu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Basierend auf den Prognosen von Biontech für den Umsatz mit dem Covid-19-Impfstoff, habe er sein Kursziel erhöht. Das Unternehmen führe die Revolution der mRNA-Medikamente an./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2021 / 22:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.