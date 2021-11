NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Biontech angesichts einer Freigabe für eine Booster-Impfung auch für alle US-Amerikaner auf "Hold" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Dies sei die nächste positive Nachricht von dem Mainzer Unternehmen, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe in seinen Schätzungen bislang nur eine Booster-Impfung für 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung angenommen./tih/ajx



