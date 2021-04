NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BMW nach vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Wenig überraschend habe nach Daimler nun auch BMW mit seinen Zahlen deutlich über den Konsensschätzungen gelegen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer ersten Reaktion am Montag. Dabei hob er vor allem das Vorsteuerergebnis des Autobauers hervor. Es dürfte nun schwer werden für das Management, die Jahreszielspanne für die Marge im Autogeschäft von bislang sechs bis acht Prozent während der Vorlage der detaillierten Zahlen am 6. Mai nicht anzuheben./ck/he



