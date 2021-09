FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Analyst Tim Rokossa hält die unterdurchschnittliche Kursentwicklung gegenüber Daimler und Volkswagen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie für nicht gerechtfertigt. Die Papiere der Münchner seien schlicht zu günstig für einen Konzern, der auch in Krisenjahren positiven Cashflow und ordentliche Margen einfahre. Rokossa macht den Anlegern Hoffnung auf üppige Sonderdividenden oder Aktienrückkäufe./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2021 / 06:25 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.