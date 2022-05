HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Adrian Yanoshik beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem Investoren-Feedback auf seine jüngste, allgemein positive Erstbewertung des Autosektors. Viele zweifelten an Margenstabilität, dem wirtschaftlichen Umfeld und potenziellen Kurstreibern. Die Reaktionen auf seine Kaufempfehlung für BMW seien aber nicht so kritisch gewesen wie von ihm befürchtet./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2022 / 16:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



