FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Münchner hätten im zweiten Quartal ordentlich abgeschnitten, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Zwischenbericht. Mercedes-Benz und Audi seien aber noch profitabler gewesen, und Mercedes-Benz Group und VW hätten sogar die Margenziele aufgestockt, während BMW sie senkte. Sorgen macht sich Rokossa aber vor allem wegen des gekappten Ziels für den Free Cashflow. Er stellt die Frage in den Raum, ob sich die Anleger für längere Zeit auf hohe Investitionen und geringere Gewinne einstellen müssen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 06:49 / CET





