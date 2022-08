LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BMW nach Quartalszahlen von 100 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Autobauer habe in puncto Ergebnis und Free Cashflow (FCF) erneut besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei aber vom reduzierten FCF-Ausblick auf das Gesamtjahr 2022 klar überschattet worden./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 09:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 09:24 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.