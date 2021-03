FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für BMW nach dem testierten Geschäftsbericht 2020 von 79 auf 88 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Nettoliquidität im Kerngeschäft Automobile sei sehr solide, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie und passte seine Schätzungen an. Dass BMW in Sachen Batteriezellen-Produktion nicht dem Beispiel von VW folge, sei wegen der fehlenden Skaleneffekte verständlich. Dadurch bestünden allerdings kritische Abhängigkeiten./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / 09:20 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2021 / 10:40 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.