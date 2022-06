NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem starken zweiten Quartal des Automobilherstellers. Das Jahresviertel werde operativ (Ebit) voraussichtlich profitabler gewesen sein als das erste. Für eine konkretere Quartalsprognose sei es aber noch etwas früh, zumal in der kommenden Wochen noch Absatzzahlen für den Monat Juni veröffentlicht würden./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2022 / 13:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2022 / 13:50 / BST



