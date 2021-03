NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW vor weiteren am 11. März erwarteten Zahlendetails zum Gesamtjahr 2020 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Den Ausblick auf 2021 dürfte der Autobauer am 17. März mit dem Jahresbericht bekannt geben, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass BMW für das laufende Jahr eine Marge in der Autosparte von 6 bis 8 Prozent anstreben werde und einen freien Barmittelzufluss "mindestens auf Vorjahresniveau"./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2021 / 12:57 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.