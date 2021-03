FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der Autobauer habe 2020 ergebnisseitig und auch mit Blick auf die Margen positiv überrascht, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick werde erst kommende Woche bekannt gegeben. Er sei aktuell der eigentliche Kurstreiber, in die eine oder andere Richtung. Das Kursniveau suggeriere, dass BMW das 8- bis 10-Prozent-Ebit-Margenziel im Autosegment wieder rasch erreichen werde. Davon jedoch gehe er nicht aus./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.