NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für BMW von 77 auf 76 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Absatzzahlen im vierten Quartal seien gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Autohersteller aus München gebe Marktanteile an Mercedes Benz ab. Für BMW spreche die gute Position hinsichtlich CO2-Emissionen./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2020 / 17:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.