NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas angesichts des Verkaufs der Bank of the West auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Analystin Delphine Lee rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie damit, dass sich das Management zur Vorlage der Bilanz zu weiteren Ausschüttungen von überschüssigem Kapital verpflichtet./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2021 / 19:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2021 / 07:07 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.