NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für BNP Paribas von 54 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Laut Analystin Anke Reingen ist die Prognose der Großbank über ein moderates Ertragswachstum 2021 glaubwürdig und möglicherweise sogar konservativ, wie sie in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2021 / 15:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2021 / 15:40 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.