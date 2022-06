NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas mit Blick auf eine etwaige Beteiligung an ABN Amro auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Ein derart großer Deal würde sie überraschen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hinsichtlich der geographischen Ausrichtung und des Geschäftsmodells würde ABN aber in das Portfolio von BNP Paribas passen. Mit größeren Kosteneinsparungen sei zwar nicht zu rechnen, das wiederum würde allerdings die Ausführung eines solchen Deals vereinfachen./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2022 / 09:42 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2022 / 09:42 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.