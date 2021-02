NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 53 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei einem Treffen habe sich das Management recht optimistisch geäußert, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Demnach sei die französische Bank vergleichsweise gut positioniert, die derzeitige Krise zu meistern, und könnte den Anteilseignern mittel- bis langfristig mehr überschüssiges Kapital zurückgeben. Die Aktie bleibt einer der "Top Picks" von Lee in der Branche./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / 00:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2021 / 00:15 / GMT





