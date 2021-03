NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat die Aktie von Boeing nach einem Großauftrag auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Die Fluggesellschaft Southwest Airlines habe 100 neue 737 Max bestellt und sich Kaufoptionen für 155 Maschinen gesichert, schrieb Analyst Noah Poponak in einer am Montag vorliegenden Studie. Zwar höre er von Boeing-Investoren weiter Sorgen über die Max-Auftragsbücher, doch Fluggesellschaften hielten an dem Flugzeugtyp fest und bestellten sogar zunehmend mehr. Zugleich sinke das Tempo der Stornierungen deutlich. Mit wieder zunehmendem Luftverkehr könnte das Auftragsjahr 2021 netto positiv für den Typ Max werden./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2021 / 10:32 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



