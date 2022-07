NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Boeing nach Zahlen zum zweiten Quartal von 288 auf 281 US-Dollar gesenkt, die Aktien aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Der freie Barmittelzufluss des Flugzeugbauers sei fast positiv gewesen und habe die Markterwartung deutlich übertroffen, schrieb Analyst Noah Poponak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies habe das Unternehmen trotz entmutigender Auslieferungszahlen für den Flieger 737 Max erreicht und obwohl wegen Produktionsmängeln kein einziger Langstreckenjet 787 Dreamliner an die Kunden übergeben werden konnte./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2022 / 21:30 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.