LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Boeing von 115 auf 125 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das Kursziel basiere nun auf seinen Erwartungen für den freien Mittelzufluss (Free Cashflow) in den Jahren 2022 und 2023, schrieb Analyst David Strauss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings brauche der Flugzeugbauer in der aktuellen Krise mit Blick auf die Liquidität bald eine Lösung./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 02:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2020 / 03:02 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.