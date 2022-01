NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Bestell- und Auslieferungszahlen für 2021 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Die Auftragsstärke stütze die Aktienkurse der zivilen Flugzeugbauer, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf 2022 seien die zyklischen Fundamentaldaten weiter stark. Indem die Branche derzeit noch nicht die Volumina von vor der Covid-Krise erreicht habe, könnten einige der Lieferkettenrisiken kompensiert werden./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2022 / 12:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2022 / 12:35 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.