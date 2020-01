NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 370 US-Dollar belassen. Er habe mit Blick auf den Produktionsstopp des Unglücksfliegers 737 Max noch keinen festen Zeitplan erwartet, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch habe das Boeing-Management bereits ein etwas klareres Bild für die Zukunft gezeichnet. In den nächsten Monaten dürfte sich die Aufmerksamkeit vor allem auf die weiteren Testflüge richten. Auch wenn es bis zur Wiederaufnahme der Produktion noch dauern werde, glaubt Seifman, dass der Konzern in der Lage ist, die Krise abzuschütteln./kro/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2020 / 11:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2020 / 12:16 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.