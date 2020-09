FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für BP von 400 auf 385 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seitdem der Ölriese Anfang August seine neue Strategie veröffentlicht habe, sei die Aktie um rund zehn Prozent gefallen, schrieben die Analysten des Instituts in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf der Mitte September anstehenden Investorenwoche dürfte BP nun seinen Umbauplan genauer erklären./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



