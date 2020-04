NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP von 280 auf 320 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Ölkonzern lege den Fokus auf Liquidität, schrieb Analyst Jason Gammel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zur Dividende im zweiten Quartal habe sich BP unverbindlich geäußert. Bei einem Ölpreis für die Sorte Brent um die 30 Dollar das Fass sollte die Liquidität die Dividende schützen können./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2020 / 19:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2020 / 19:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.