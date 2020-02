ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BP nach Zahlen zum vierten Quartal von 605 auf 570 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der britische Ölkonzern habe Fortschritte in puncto Verschuldung gemacht und ein insgesamt vorbildliches Zahlenwerk abgeliefert, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund zunehmender Ergebnisrisiken für das Raffineriegeschäft habe er jedoch seine Gewinnprognosen (EPS) für die kommenden Jahre reduziert./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2020 / 04:03 / UTC

