ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BP von 385 auf 375 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Kursziel für die Aktie des Ölkonzerns reflektiere reduzierte Konjunkturprognosen, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Positive Währungseffekte wirkten einer deutlicheren Kurszielsenkung aber entgegen./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 03:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





