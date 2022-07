ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 440 Pence belassen. Analystin Amy Wong hob ihre Ergebnisprognose für 2022 in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht um 7 Prozent. Damit kalkulierte sie in erster Linie aktuelle Öl- und Gaspreise ein./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 16:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.