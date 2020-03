NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BP von 700 auf 470 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Oswald Clint stufte in einer am Montag vorliegenden Studie den europäischen Ölsektor wegen vieler Unsicherheiten ab. Er verwies unter anderem auf das globale Wirtschaftswachstum, die Ölnachfrage und nun auch noch die Versorgungsabsichten des Ölkartells OPEC. BP sei diesem Umfeld jedoch weniger stark ausgesetzt als andere Branchenkonzerne./tih/zb



