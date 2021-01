NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP von 400 auf 415 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Free Cashflow des europäischen Ölsektors dürfte im vierten Quartal schwach geblieben sein, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die allmählich steigenden Gewinnschätzungen des Marktes stimmten aber mit seinem Ausblick für das laufende Jahr überein. Der Experte bevorzugt für 2021 Unternehmen, die am besten in der Lage sind, einen Nachfrageumschwung im ersten Halbjahr 2021 zu nutzen./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2021 / 20:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2021 / 00:15 / GMT



