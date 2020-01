ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Brenntag von 52,50 auf 55,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem schwierigen Jahr 2019 für die Industrie dürfte deren Zulieferern mit 2020 ein besseres Jahr bevorstehen, schrieb Analyst Rory McKenzie in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Auch im Chemiesektor seien Volumina und Preise zuletzt gefallen. Für den Chemiehändler Brenntag erwartet der Experte nur begrenztes Ergebniswachstum in 2019, wegen der potentiellen Wende aber sei die Aktie einen Kauf wert./tav/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / 22:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.