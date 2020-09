FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Brenntag auf "Halten" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Chemikalienhändler traue sich in der Viruskrise nun auch wieder einen Ausblick zu, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zuletzt sei Brenntag neben BASF das einzige von ihm beobachtete Branchenunternehmen gewesen, von dem es noch keine neuen Zielsetzungen für das laufende Jahr gab./tih/ajx



