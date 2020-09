FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Brenntag angesichts eines nun wieder genannten Gewinnausblicks für 2020 von 45 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die neuen Ziele werte er im Vergleich zum Konsens als nur wenig überraschend, schrieb Analyst Steve Goulden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt sei es aber ermutigend, dass sich das Geschäft des Chemiekalienhändler bislang gut entwickele./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2020 / 11:16 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.