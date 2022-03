LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Chemikalienhändler sei ein vergleichsweise sicheres Investment im Chemiesektor, schrieb Analyst Alex Stewart in einer am Freitag vorliegenden Studie. Brenntag gehöre zu den Profiteuren der volatilen Chemiemärkte im laufenden Jahr. Der Jahresauftakt sei gut verlaufen und das Unternehmen könne Preissteigerungen an die Kunden weiterreichen./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2022 / 19:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2022 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.