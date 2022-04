LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Das erste Quartal des Chemikalienhändlers dürfte stark ausgefallen sein, schrieb Analyst Alex Stewart in einer am Donnerstag vorliegenden Prognose. Das organische Wachstum des operativen Gewinns (Ebitda) dürfte bei etwa 30 Prozent gelegen haben. Lieferkettenunterbrechungen und die Schwankungen der Preise in der Petrochemie hätten dazu beigetragen./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2022 / 18:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2022 / 04:10 / GMT



