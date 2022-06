NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Brenntag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Nachdem der Chemikalienhändler das Jahresziel für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) angehoben habe, sollten die diesbezüglichen Konsensprognosen sowie jene für das Ergebnis je Aktie (EPS) um mindestens zehn Prozent steigen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Schätzungen ebenfalls nach oben./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2022 / 19:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2022 / 00:15 / BST





