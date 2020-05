FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Aktie der BT Group von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 110 auf 125 Pence angehoben. Analyst Robert Grindle lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie den vom Telekomkonzern geplanten Ausbau des Glasfasernetzes. Das neue Anlagevotum begründete er zudem mit dem Hinweis, dass die ausgesetzte Dividendenzahlung mittlerweile im Aktienkurs eingepreist sei./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2020 / 06:09 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.