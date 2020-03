HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Borussia Dortmund von 12 auf 8,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Vor dem Ende des laufenden Geschäftsjahres 2019/20 dürfte der Fußball in Europa nicht mehr rollen, prognostizierte Analyst Trion Reid in einer am Freitag vorliegenden Studie. Irgendwann im Sommer werde der Spielbetrieb aber voraussichtlich wieder aufgenommen werden. Dann dürften auch wieder Zuschauer zugelassen werden. Reid vermutete, dass die beiden Bundesliga-Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 bis zum Ende des kommenden Jahres absolviert würden./bek/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



