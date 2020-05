HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Cancom-Aktie in ihre 'Mid Cap Top Picks'-Liste aufgenommen. Die Einstufung wurde auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe mittelfristig gute Entwicklungschancen, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Cancom könne von einer stärkeren Nachfrage nach standortunabhängiger Informationstechnologie profitieren. Die Liste umfasst jene mittelgroßen Unternehmen, auf die Anleger nach einer Erholung von der Corona-Krise setzen sollten./tav/edh



